سفير مصر بالكويت يبحث مع وزير الداخلية الكويتي سبل التعاون المشترك

بحث سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، اليوم الجمعة، مع وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة.

وأعرب السفير أسامة شلتوت - عقب لقائه، وزير الداخلية الكويتي - عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام في دولة الكويت الشقيقة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الكويتي - خلال اللقاء - على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

