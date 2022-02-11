هشام الأزهري: طبيعة عمل أبو حيان التوحيدي جعله يطلع على مؤلفات كثيرة

قال الدكتور هشام الأزهري وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدمياط، إن أبو حيان التوحيدي نشأ في القرن الرابع الهجري وعمّر طويلا، وهناك اختلافات حول مولده سواء الزمان أو المكان ولكن الراجح انا وُلد في نيسابور وانتقل إلى بغداد، ووُلد في عام 310 هجريا على وجه التقريب.

وأضاف الأزهري خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "نشأ يتيما في عاصمة الخلافة الإسلامية، وتولاه عمه بالرعاية، لكنه كان قاسيا عليه فأُضطر أن يعمل في الورّاقة، كان ينسخ الكتب كي ينفق على نفسه، وهذه المهنة أتاحت له الاطلاع الكبير على مؤلفات عصره والمؤلفات السابقة، فكان ينزع من علوم كثيرة منها الفلسفة والأدب واللغة والفقه والمنطق.

وتابع وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدمياط: "تتلمذ على يد علماء كثيرين جدا في كل الفروع، فتتلمذ على يد يحي بن عدي وتتلمذ على يد أبو سليمان المنطقي، وتتلمذ في الفقه الشافعي على القفّال الشاشي وغيرهم من العلماء.