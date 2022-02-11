خبير: مؤشر البورصة يعاود اختبار مستوى مقاومة مهم للمرة الرابعة

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت حالة من التباين وعدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي رغم وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوي المقاومة المهم عند مستوى 11700 للمرة الثالثة على التوالي، ولكن نقص السيولة وضعف عزم الصعود عاد بالمؤشر للإغلاق قرب مستوى 11550 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع برغم من الأخبار الإيجابية.

ولفت خبير أسواق المال إلى إعلان بنك أبو ظبي الأول عن رغبتة الاستحواذ على هيرمس بنسبة 51% بسعر 51 جنيها للسهم وبالفعل بمجرد الإعلان ومع بداية جلسة التداول ارتفع السهم إلى مستوى 18.80 جنيه وساعد ذلك في ارتفاع غالبية الأسهم القيادية مع إعلان الخبر ولكن التأثير كان لفترة محدودة لما تتجاوز نصف جلسة التداول.

ويرى خبير أسواق المال، أن استمرار التأثير الإيجابي على هذا الاستحواذ سيكون على المدى المتوسط بالإضافة إلى اكتتاب ماكرو جروب للخدمات الطبية وتداول السهم مع نهاية جلسات الأسبوع ولكن انخفض السهم بشكل غير مبرر إلى قرب مستوى 4.50 جنيه وكان مطروح للاكتتاب العام بسعر 4.85 جنيه يعني ذلك انخفاض السهم بنسبة 7% تقريبا مع أول يوم تداول مع العلم أن السهم تم تغطية الاكتتاب العام اكثر من 100 مرة وتحديدا 102 مرة وبالطبع هذا الانخفاض اثر بالسلب على غالبية الاسهم واغلق المؤشر الرئيس بالقرب من مستوى 11550 نقطة.

وأضاف أن المؤشر يتحرك في نطاق عرضي محدود بين مستويات 11400 نقطة الى 11700 نقطة حتى يواجه مستوى دعم عند 11400 نقطة متوقعا عدم كسرها وتجميع مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق والعودة لاستهداف مستوى 11700 نقطة والذي أصبح مستوى مقاومة نفسي أكثر منه فني لفشل تجاوزه والثبات أعلى ثلاث مرات متتالية، حيث إن الثبات أعلى هذا المستوى سيغير من وجهة المؤشر ويعطي العديد من الإشارات الإيجابية.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح خبير أسواق المال أنه لم يختلف كثيرا عن أداء المؤشر الرئيس، حيث يتحرك بين مستوى 2100 نقطة الى 2250 نقطة ولديه مستوى دعم عند 2100 نقطة ومستوى مقاومة عند 2150 نقطة ثم 2250 نقطة، متوقعا إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب من مناطق الدعم واستهداف مستوى 2250 نقطة خلال الفترة القادمة.