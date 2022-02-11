برلماني: ما نراه الأن بشأن الممارسة السياسية يؤكد الفجوة بين النظام الحالي والسابق

قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من نظام مبارك، يركد أنت هذا النظام كان يجب أن يرحل ويتم تغييره .



جاء ذلك خلال لقائه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن ما نشهده الأن يؤكد الفجوة والهوة الكبيرة بين هذا النظام الحالي والسابق حيث اختلاف الممارسات السياسية وإتاحة الحرية للشباب وتواجدهم في كافة الأمور والمناصب .



واكمل النائب احمد بلال ان الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية اصبحت تفكر بعقول الشباب على عكس النظام السابق الذي لم يعيرهم أي اهتمام.



وتابع أحمد بلال:" 25 يناير بدأت فعليا في 2006 بعد اول اضراب من عمال غزل المحلة، ثم تغافلت الدولة عيها، ثم توالت الإضرابات العمالية في مصر، ومن ثم الاضراب الكبير الذي قامت به حركة ابريل.



واختتم النائب أحمد بلال أن الدولة المصرية ادركت الأسباب التي أدت إلى خروج الشباب في ثورة يناير وعملت على حلها ومعالجتها بخطوات سباقة وليس التعامل معها بمسكنات.

