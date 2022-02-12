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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تجري الأن أعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالمواد المختلفة الخاصة بالشهادة الإعدادية ومن المقرر فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد العرض علي محافظ الشرقية لإعتمادها.

 

وأضاف المصدر انه من المتوقع ان يتم أعلان نتيجة الشهادة الإعدادية علي البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الشرقية فور إعتمادها من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلان أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة.

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ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم  في وقت سابق أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدو امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و500 طالب وطالبة مقسمين إلى  134 ألف و415 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2019 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين وذلك أمام 765 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتم توفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ.

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