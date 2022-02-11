السفير جمال بيومي: العلاقات المصرية الفرنسية تسير بقوة..فيديو

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الفرنسية تسير بقوة كبيرة، مؤكدا أن هناك تفاهما كبيرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان دبلوماسية المصالح تتمتع بقوة على أرض الواقع، وهي لغة العالم.

وتابع جمال بيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بالقبول لدى الآخر ويمتلك كاريزما.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ان العلاقات الخارجية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت مصر إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن الدبلوماسية الرئاسية سلاح قوى كانت مصر تفتقده خلال المرحلة السابقة.