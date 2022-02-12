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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تسجيل المقررات لطلاب الدراسات العليا بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم تسجيل المقرارات لطلاب الدراسات العليا غدا السبت، لافتا إلى ضرورة دفع المصروفات الدراسية قبل التسجيل.

وأشار أحمد جلال إلى أن بداية تسجيل المقررات من السبت 12 فبراير 2022وحتى الأسبوع الثالث من بداية الدراسة، وآحر موعد للحذف يوم الخميس من الأسبوع السادس للدراسة
وترسل المقررات إليكترونيا على البريد [email protected]

وقال في تصريحات سابقة، إن زراعة عين شمس تعد أول كلية فى مصر والشرق الأوسط تدرس فى مناهجها زراعة الأنسجة منذ السبعينيات  وتمتلك  5 معامل بحثية فى مجال زراعة الأنسجة، كما تعتبر أول كلية تقوم  بزراعة الفراولة بالتقنيات الحديثة .

98.9 و99.7% نسبة نجاح برنامج الساعات المعتمدة بالعربي والإنجليزي بتجارة عين شمس

وأضاف جلال لـ صدى البلد أن الكلية تسعي الي  الانفتاح أكثر على الجامعات الأجنبية  بهدف التعاون المشترك فى مجال البحث العلمى  والمناهح الدراسية  وتبادل البعثات الطلابية  وبين أعضاء هيئة التدريس  للتدريب  وإستكمال الدراسات العليا ويجرى حاليا توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع كليات الزراعة بالخارج وبعض الهيئات  والمراكز البحثية المتخصصة فى الزراعة الحديثة  .  

وأشار عميد كلية الزراعة الي النتائج التى أثمرت عنها علاقات التعاون الخارجية  وحصول الكلية على أحدث معامل تنظيم الرى إهداء من دولة الصين  واستقبال كلياتها  12 طالب دراسات عليا  كمرحلة أولى فى إطار إتفاقية المنح الدراسية المجانية للدراسة بالصين  وتستضيف الكلية طلابا من السودان  وتشاد  وتنزانيا  وجزر القمر للدراسة بها  هذا إلى جانب تشغيل صوبة زراعية حديثة تعمل أوماتيكيا  بالتعاون مع الجانب الهولندى  كما توجد بالكلية أكبر مزرعة سمكية ومفرخات مع الجانب الفرنسى  تستخدم المزرعة والمفرخات الملحقة بها  فى التدريب  وإجراء التجارب البحثية  والإنتاج .
 

كلية زراعة جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا دفع المصروفات الدراسية اخبار التعليم

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