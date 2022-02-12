خبراء علم إجتماع: شجعوا أولادكم على تنمية مهاراتهم.. فيديو

قالت أمل شمس استاذ علم الإجتماع، إن أولياء الأمور في بعض الأحيان يشجعون الأبناء فقط على الحصول على مجموع عالي وهو خطأ ، مؤكدا أنه لا بد من تنمية المهارات في التعليم، دون النظر للحصول على مجموع عالي فقط.

وأضافت أمل شمس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه في بعض الأحيان يتم من الوالدين تعليم الأسس الخاطئة للأبن منذ الصغر، مشيرا إلى أنه عندما ينشأ الأبن ستكون العادات الخاطئة هى ما يقوم به لأنه تربى عليه.

وتابع دكتور تامر شوقي، أستاذ علم الإجتماع، أن التربية الجيدة منذ الصغر للأبن، وتربيته عادات صحيحة، ستساهم في تكوين شخصيته وسينشأ تربية سوية، في حين أنه لو تم تربيته على عادات سيئة سينشأ عليها وستؤثر على شخصيته.