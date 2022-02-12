حبس شخص خطف آخر وأجبره على توقيع 9 إيصالات أمانة بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس، شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف شخص واحتجازه واجباره على توقيع ٩ ايصالات امانة بالمرج.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة خطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات سابقة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارين ، الأول من مباحث قسم شرطة المرج يفيد ورود بلاغ من سيدة، قررت بتلقيها اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرها باحتجاز نجلها بسبب خلافات مالية بينهما وساومها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه واتفق معها على التقابل أعلى الطريق الدائرى بدائرة المرج لسداد المبلغ المالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه تم ضبطه وتبين أنه سائق وبصحبته المجنى عليه وتم بإرشاد السائق مرتكب الواقعة 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه .