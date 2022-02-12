رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يوضح أسباب ثبات سعر السولار.. فيديو

كشف المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أسباب ثبات سعر السولار.

وقال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أغلب استهلاك السولار يكون في المشروعات".

واشار: "أي كوبري يتم تنفيذه أو طريق أو مدنية يكون استهلاك سولار"، موضحا: "جميع معدات التشغيل في المشروعات تعمل بالسولار، فضلا عن آلات عمل الفلاحين كلها بالسولار".

وأوضح: "زيادة السولار حساسه وتؤثر مباشرة على المقاولين والذين تعاقدوا على أعمال بأسعار محددة".

وخصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن كيف نواجه زيادة أسعار الوقود؟، وهل من المتوقع حدوث زيادات جديدة؟، ولماذا تثبت الحكومة أسعار السولار؟.