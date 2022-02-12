مصر كلها بتهزر معايا.. صاحب "الأغلفة الموازية": الالشة ابتدت على نفسي.. فيديو

كنت بهزر مع أصحابي

قال محمد الفولي، كاتب ومترجم مصري، وصاحب فكرة أغلفة موازية، عممت الفكرة على روايات عالمية؛ مترجمة في المقام الأول لأنني كنت متخوفًا، من تحسس أي كاتب أو مؤلف عربي أو مصري من الأمر.

وأضاف محمد الفولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، “الألشة ابتدت على نفسي وكنت بهزر مع أصحابي فجأة لقيت مصر كلها بتهزر معايا”

وتابع محمد الفولي، أن الفكرة كانت وليدة الصدفة البحتة، حيث اعتاد أثناء ممارسة عمله كمترجم، أن ينشر على صفحته الشخصية مقاطع أو صورا من أفلام ومسلسلات عربية قديمة.

وأشار كاتب ومترجم مصري إلى أن : لم أتوقع أن يحدث كل هذا، وفي الحقيقة أنا سعيد لأن إدخال البهجة على قلوب الناس أمر مستحب