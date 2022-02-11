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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية للاحتفاء بيوسف شاهين في الإسكندرية

احتفالية حماة الوطن
احتفالية حماة الوطن للاحتفاء بيوسف شاهين

نظمت أمانة الثقافة والفنون بحزب حماة الوطن في الإسكندرية احتفالية اسكندرية لأفلام يوسف شاهين، وذلك للتأكيد على قيمة المخرج العبقري الراحل يوسف شاهين كأحد رموز الإبداع الراقي محليًا وعالميًا، وذلك تحت رعاية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب.

وتضمنت الاحتفالية عرض أفلام وثائقية حول يوسف شاهين، ثم عرض فيلم اسكندرية ليه من إخراج المخرج الراحل، وذلك في حضور شيرين مصطفى رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، والفنان القدير سيف عبد الرحمن والذي  كانت بدايته مع الراحل يوسف شاهين والناقد الأستاذ امير اباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، وعدد من القيادات الحزبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب إن يوسف شاهين مخرج عبقري خرج بسكندريته وبأفلامه المتميزة الى العالمية وحصد أهم الجوائز في المهرجانات العالمية.

وأضافت عمر أن حزب حماة الوطن نظم هذه الاحتفالية لتأكيد قيمة رموزنا و تقديره للرسالة السامية للفن والإبداع الراقي، وتقدمت بالشكر والتقدير لقيادات الحزب على الدعم الكبير لهذه الاحتفالية، وعلى رأسهم اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا والأستاذ محمد مجاهد امين عام الحزب بالأسكندرية والنائب السابق محمود عسكر امين التنظيم بالحزب.

من جانبها، أشادت شيرين مصطفى رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، والتي حضرت الاحتفالية نيابة عن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، بالإحتفالية وبفكرتها الرائدة، مؤكدة أهمية يوسف شاهين كرمز من رموز الابداع السكندري.

وأشاد أمين تنظيم الحزب في الإسكندرية محمود عسكر بالدور الثقافي والتنويري للحزب وسعيه الدؤوب من أجل إلقاء الضوء على الدور السامي للفن تجاه الإرتقاء بالمجتمع فكريا وثقافيا، متوجها بالشكر لقيادات الحزب على دعمها لكل مايرتقي بالفكر والثقافة.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم الضيوف من الفنانين والنقاد واهداء درع لمعالي الوزير محافظ الاسكندرية لرعايته الكريمة للحدث الكبير.

 

الاسكندرية تنشيط السياحة المخرج الراحل اللواء محمد الشريف الثقافة والفنون حماه الوطن حزب حماة الوطن يوسف شاهين

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