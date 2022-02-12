بشري: تعرضت للتحرش داخل مجال العمل بأشكال وقوة مختلفة

قالت الفنانة بشري، أنه لا يوجد بنت لم تتعرض للتحرش، مشيرة إلي أنها تعرضت للتحرش في الشارع والمواصلات العامة.



وأضافت خلال برنامج " ليالي تن" والذي تقدمه الإعلامية " بوسي شلبي"، تعرضت للتحرش أيضا في مجال العمل بأشكال مختلفة وبقوة مختلفة، منوهة أنها قررت الرد على التحرش من خلال الأعمال الفنية التي تقدمها .

ونصحت بشري، الفتيات التي تعرضن للتحرش أن تتكلم لأن السكوت عن هذه الأفعال خطأ، مرددة أنا عايزة كل البنات تتكلم.

وأشارت بشري، أن الأعمال الفنية قادرة على تغير القوانين مثل فيلم اريد حلاً وكلمة شرف وغيرها، لافتة إلي أهمية الفن في مواجه التحرش .



