طباعة الإستنسل ونجيب محفوظ.. ورش فنية ولقاءات أدبية عن أديب نوبل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل لوحات بالألوان المائية وطباعة الاستنسل، بجانب عرض لأفلام سينما الاطفال منها فيلم قصص الانبياء والمرسلين..قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام.



وعقد نادى أدب بيت ثقافة العدوة، محاضره بعنوان "نجيب محفوظ والعالميه"حاضرها الشاعر جابر زهير تحدث فيها عن نشاته وتطور أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وما هى أعماله المميزه والمتميزه والعبقريه وكيف وصل الى العالميه، وقد تميزت رواياته بالتصوير الواقعي للحياة الاجتماعية، والسياسية، والدينية لمصر في القرن العشرين.

إضافة إلى أنها كانت تتحدث عن مجموعة واسعة من المواطنين العاديين الذين كانوا عادة من سكان القاهرة، وتحدثت أيضا عن بعض القضايا، كما تحولت العديد من أعماله الى أفلام، وأعمال تلفزيونية، وتوج نجيب محفوظ ثمار عطاءه الأدبي بأرفع الجوائز على مستوى العالم، وهي جائزة نوبل في الأدب في عام 1988.

بينما عقد نادى أدب قصر ثقافة ملوى اللقاء الاسبوعي لأدباء ملوي برئاسة محمد سيد عمر رئيس نادي الأدب حيث قدم الشعراء مجموعة من قصائدهم المتميزة.