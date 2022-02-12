الخدمات الزراعية : 70% تراجعا فى تعديات الأراضى خلال 2021

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل جهود الحكومة بشأن إزالة المخالفات على الأراضى الزراعية .



وأكد عباس الشناوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" ، أن الفترة من 2011 وحتى الآن تم الاعتداء على 91 ألف فدان، لافتا إلى أنه في عام 2019 تم إصدار قانون بتجريم البناء على الأرض الزراعية، والعقوبات تصل للغرامة بين 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين مع الحبس أيضًا.

ولفت عباس الشناوى ، إلى أن الحكومة تحاول من خلال أخذ إجراءات رادعة الوقوف ضد ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن فدان الأرض الطينية ينتج حوالي 10 أضعاف الأرض الصحراوية.

وتابع عباس الشناوى ، أن العام الماضي 2021 شهد حالة من التقلص في عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بنسبة 70%، ولكنهم يريدون القضاء على تلك الظاهرة تمامًا.

وأضاف عباس الشناوي، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح حاليا بلغت 3 ملايين و650 ألف فدان، لافتًا إلى أن الزيادة بلغت مايقرب من 200 ألف فدان هذا العام.