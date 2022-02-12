فلكلور من التراث المصري.. ليلة فنية جديدة على مسرح 23 يوليو

استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، وذلك للمشاركة في احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بافتتاح المسرح.



وشهدت جماهير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عددا من الاستعراضات والرقصات الفلكلورية والشعبية، قدمها نجوم فرقة غزل المحلة، ومن بينها استعراضات "الفرح، الزار، الفلاحين، العمال".



هذا وقد عبر العديد من الحضور المتواجدين داخل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة لمشاهدة فعاليات العرض الفني عن سعادتهم البالغة لحرص "قصور الثقافة" على تقديم هذه النوعية المتميزة من الفنون والاستعراضات.



يذكر أن برنامج "قصور الثقافة" للاحتفال بافتتاح مسرح 23 يوليو مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث بدأت الاحتفالات عقب افتتاح المسرح مباشرة، وخلال يومي الخميس والجمعة من شهر فبراير الحالي.



وشهد برنامج "قصور الثقافة" على مسرح 23 يوليو مشاركات متنوعة من فرق: أوبرا عربي، وفرقة طنطا للموسيقى العربية، ومصطفى كامل الموسيقية، وكفر الزيات للموسيقى العربية، والأنفوشي الموسيقية، وطنطا للفنون الشعبية، وأبو قير للموسيقى العربية.



وكانت الفنانة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد افتتحا المسرح نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد تطويره بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه.