الأهلي يتفوق على الهلال السعودي قبل مباراة اليوم في كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي منافسه الهلال السعودي اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

وتفوق النادي الأهلي على نظيره فريق الهلال السعودي خلال المواجهات السابقة التي جمعت فيما بين الفريقين في مختلف البطولات على مستوى الكرة العربية.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السعودي على المستوى العربي والتي جاءت على النحو التالي :

التقى الفريقان رسميا في ٤ بطولات عربية

عام ١٩٨٩ في تصفيات البطولة العربية لأبطال الدوري وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ١-١ وسجل للهلال إبراهيم القرملة فيما أحرز للأهلي طاهر أبو زيد.

عام ١٩٩٥ في بطولة النخبة العربية وفاز الأهلي بنتيجة ١-٠ بهدف احمد فليكس.

عام ١٩٩٦ في نصف نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري وفاز الأهلي ٢-١. تقدم للهلال يوسف الثنيان ثم تعادل للأهلي احمد كشرى ثم سجل احمد نخلة الهدف الذهبي.

عام ٢٠٠٤ في دوري ابطال العرب وتعادل الفريقان سلبيا.

واختتم فريق الهلال السعودي تدريباته في إطار استعدادات زعيم آسيا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت في الثالثة عصرا على ملعب آل نهيان في أبوظبي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية 2021 المقام حاليا في الإمارات.





ووفقا للموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي فلقد قام البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لزعيم آسيا بشرح عددًا من الجمل التكتيكية في إطار تحضير مفاجآت للنادي الأهلي في مباراة اليوم قبل أن يؤدي لاعبو الهلال تدريبات فنيّة متنوّعة وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

كان البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال السعودي قد أكد على صعوبة مباراة الأهلي المقرر لها، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والأهلي: "نخوض ا مباراة هامة أمام الأهلي بعد عدم قدرتنا في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وتابع جارديم: "متأكد بأن الأهلي لديه نفس الهدف الذي نسعى إليه في كأس العالم للأندية، وهو تحقيق أفضل مركز ممكن في البطولة".

وأضاف: "نحترم المنافس ونحاول أن ندخل كل مباراة بقوة، تتمثل استراتيجيتنا في لقاء الغد، بالسيطرة على الكرة طوال مجريات المباراة".

واختتم: "نريد أن نلعب بشدة، وكرة القدم الحديثة تعتمد على اللعب بالشدة وامتلاك الكرة".

الأهلي في أحلك الظروف وبدون معظم لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الإصابات استطاع أن يهزم مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي، لكنه خسر أمام بالميراس في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

يستهدف الأهلي إنهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بحصد البرونزية على حساب الهلال، بعد أن كان طموح اللاعبين والجهاز الفني واللاعبين التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر، ولكن الظروف الطارئة وقفت عائقا أمام حلم المارد.

على الجانب الآخر، أحرج الهلال السعودي الذي يضم محترفين على مستوى عالٍ، فريق تشيلسي “بطل أوروبا” الأربعاء الماضي ، بتقديم أداء مميز، لكنه خسر في النهاية بهدف دون رد.

ويحلم فريق الهلال بحصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه أمام الأهلي في مباراة اليوم السبت.