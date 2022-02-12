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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة في صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية جديدة في العاصمة اليمنية، صنعاء استجابة لتهديدات مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة"، لافتًا إلى أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي أن الطيران الحربي استهدف بـ16 غارة مواقع المليشيات الحوثية في محافظتي حجة وصعدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال التحالف إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في محافظتي حجة وصعدة.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها المليشيات.

وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي فى جبهات مختلفة بمحافظتى حجة وصعدة للأسبوع الثانى على التوالى وسط تقدم ميدانى لقوات الجيش وتراجع كبير للمليشيات فى حجة وصعدة.

 

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