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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير لمستخدمي أندرويد من رسالة نصية خطيرة.. وأكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هاتفك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

لإصلاح ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

أطلقت شركة آبل منذ ساعات تحديث iOS 15.3.1 لهواتف آيفون، بالإضافة إلى iPadOS 15.3.1 لأجهزة آيباد، حيث يشمل التحديث عددا من الإصلاحات الجوهرية منها معالجة ثغرة خطيرة تستهدف مستخدمي آيفون.

 

طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيا.. اعرفها

تؤدي طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيا، إلى إزالة كافة البيانات المتعلقة بحساب المستخدم من رسائل ومجموعات وجهات الاتصال نهائيا، لذا قبل معرفة طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيا يجب عليك الانتباه للأمور المترتبة على عملية حذف حساب تيليجرام وأخذها في عين الاعتبار قبل تطبيق الخطوات التالية.

 

عطل فني مفاجئ يصيب موقع "تويتر" حول العالم

يواجه الآلاف من مستخدمي موقع التغريدات العالمي تويتر، انقطاعا في الخدمة خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث يظهر موقع Downdetector ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا بالخدمة.

 

كيفية حذف حساب Gmail نهائيا لـ هواتف آيفون وأندرويد

يعد تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكتروني واحدا من أهم التطبيقات على الإطلاق لما يتميز به من سلاسة في التعامل واحتوائه على الكثير من الميزات، كما وصل مؤخرا إلى أكثر من 10 مليارات عملية تحميل على الهواتف الذكية.

 

كيفية حذف صفحة فارغة أو مكتوبة من برنامج Word نهائيا

يتعرض الكثير من مستخدمي برنامج Word لعدد من المشكلات أثناء كتابة الأبحاث الدراسية، أو تجهيز أبحاث أو استطلاعات خاصة بالعمل، ومنها حذف صفحة Word زائدة سواء في آخر الصفحة أو في منتصف الصفحة، الأمر الذى قد يشكل أزمة للعديد من المستخدمين.

 

جوجل تطرح أول معاينة للمطورين من أندرويد 13

طرحت شركة جوجل Google، أول معاينة للمطورين لنظام تشغيلها القادم أندرويد 13، والتي كشفت عن أن التحديث التالي لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة لهذا العام، سيشمل بعض الميزات الجديدة والعديد من التحديثات.

 

تحذير جديد من أندرويد: احذف هذه الرسالة النصية فورا إذا وصلتك

وضع مستخدمو أندرويد في حالة تأهب قصوى؛ بعد أن اكتشف الباحثون رسالة نصية احتيالية خطيرة، مصممة لتزويد أجهزتهم ببرامج ضارة خبيثة.

 

مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8.. بحجم أكبر ودعم القلم الالكتروني

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S8، والذي يمتاز بميزات متطورة وحجم أكبر من إصدارات الشركة السابقة.

 

شاومي تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب

كشفت أحدث التسريبات صورا ومعلومات عن هاتف شاومي Xiaomi القادم، والذي ستطرحه الأسبوع المقبل كـ واحد من أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب.

 

قاتلة الهواتف السرية.. أكثر التطبيقات التي تستنزف بطارية أجهزة أندرويد

إذا كنت تواجه بعض المشكلات مع بطارية هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو قد بدأت طاقتها في النفاذ بشكل سريع، فأنت لست بحاجة إلى استبدالها ولكنك تحتاج إلى التوقف مؤقتا عن فئة من التطبيقات التي تستهلك طاقة بطاريتك.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد سامسونج برامج ضارة

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