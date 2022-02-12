أسماء المصابين الـ 17 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة

ارتفع عدد المصابين فى حادث أنقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى الى 17 شخصا، وينشر "صدى البلد " أسماء المصابين وهم : ابتسام جمال 37 سنة ، وعماد جمال 36 سنة، ونشوى جمال 37 سنة، ومحمد سمير 26 سنة ، ومحمود محمد 32 سنة، وسارة عمار 25 سنة،و منة محمد عبد السلام 68 سنة، وعبدالله سيد 34 سنة ، وفاروق محمد، وسجدة عمر عامين، وفاطمة عمرعام، وأحمد عمر أحمد، ومحمد عمر عام، و إسلام خلف 18 سنة، ومحمد شعبان 15 سنة، بلال حسان 14 سنة، محمد عجمي 18 سنة.

كانت نيابة الفيوم، قد قررت انتداب المهندس الفني بمرور الفيوم لإعداد تقرير عن حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي وإصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة تم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام للعلاج.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بالحادث.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة أجرة بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلي عدم سيطرة قائدها علي عجلة القيادة تسبب في انقلابها علي جانبي الطريق وإصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام للعلاج وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.