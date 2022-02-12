غسيل سيارة باجاني هوايرا رودستر بقيمة 4.5 مليون دولار.. شاهد الفيديو

تعتبر سيارة باجاني هوايرا رودستر الإيطالية المميزة واحده من اغلي السيارات الرياضية الخارقة في العالم وذلك بفضل تصميمها الرياضي الأنيق المستلهم من سيارات الفورمولا 1 الشهيرة.

باجاني هوايرا رودستر بقيمة 4.5 مليون دولار

يركز الفيديو المرفق على عملية غسيل للسيارة الرياضية النادرة والخارقة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليون دولار، ومن المؤكد أن غسيل السيارات ليس هو الشيء الأكثر إثارة للناس العاديين ولكن بالنسبة لمحبي السيارات الخارقة فهو شئ مميز للغاية، وتم تصوير الفيديو بشكل احترافي بجودة مذهلة ولكنه يفتقر إلى التحدث من المتخصصين في التفاصيل، الشيء الوحيد الذي ستسمعه هو الأصوات التي تأتي من استخدام "أفضل منتجات العناية بالسيارات".

باجاني هوايرا رودستر بقيمة 4.5 مليون دولار

يأتي هذا البيان من شركة Esoteric وهي شركة متخصصة في التفاصيل من ولاية أوهايو، والتي تعمل على بعض "السيارات الأكثر جمالًا والمحافظة عليها جيدًا، ليس فقط في وسط أوهايو، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث جلب أحد عملاء الشركة الجدد سيارة Pagani Huayra Roadster بقيمة 4.5 مليون دولار إلى المتجر من أجل غسيل كامل وتطبيق فيلم حماية الطلاء، وهي بالفعل سيارة نادرة جدًا وباهظة الثمن وتتطلب اهتمامًا خاصًا كيف نادرة؟ سنصل إلى ذلك في غضون دقيقة.

باجاني هوايرا رودستر بقيمة 4.5 مليون دولار

يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 12 دقيقة والذي نشرته Esoteric على موقع YouTube عمليات تنظيف العجلات، وإزالة التلوث الكيميائي، وغسل اليدين، والتجفيف، وتكون اللقطات مصحوبة بأصوات مُرضية، كما يوجد قسم مخصص للفيديو بأصوات سيارات مختلفة من الداخل والخارج، وأخيرًا وليس آخرًا يمكنك أيضًا سماع صوت هدير محرك V12.

باجاني هوايرا رودستر بقيمة 4.5 مليون دولار

عند الحديث عن المحرك فإن Huayra Roadster لديها محرك V12مزدوج التوربو سعة 6.0 لتر مع ذروة إنتاج تبلغ 754 حصانًا (562 كيلو وات) وعزم دوران يبلغ 738 رطلاً (1000 نيوتن متر)، حيث يتم تسليم القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي بسبع سرعات بواسطة Xtracتم إنتاج 100 نموذج فقط من السيارة الخارقة.