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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: حسم مصير الموسم الماضي من كأس مصر الثلاثاء.. فيديو

محمد صلاح وكيروش
محمد صلاح وكيروش

أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مباراتي مصر والسنغال في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم موجودة في الأجندة الخاصة بالمسابقات المحلية.

 

قال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية : دور الـ32 من بطولة كأس مصر للعام الحالي سيلعب في يومي 14 و17 مارس  فيما سيتم حسم مصير كأس مصر الموسم الماضي اتخاذ القرار فيه بعد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمجلس إدارة الجبلاية.

 

 

أضاف: يوم 8 مارس لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز سوف ينضمون إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال على ان يتم توقف الدوري الممتاز يوم 9 مارس.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

لفت إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني طالب بإقامة مباراتي السنغال في استاد القاهرة مشيرا إلى أن وليد العطار المدير التنفيذي يقف على كافة الترتيبات الخاصة باستضافة اللقاء.

 

حقيقة استبعاد جهاز المنتخب المعاون

 

أشار إلى أنه لم يتم المطالبة باستبعاد أي عضو من الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطني مضيفا أنه في حال وجود ذلك الأمر سوف يتم عرضه يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع اتحاد الكرة.

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

 

وشدد المهندس عامر حسين على أنه في حال بلوغ منتخب مصر نهائيات مونديال 2022 في قطر وتخطي عقبة السنغال سيتم الانتهاء من بطولة الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.

 

وأوضح حسين في تصريحات تليفزيونية أنه في حالة رفض الأندية خوض مباراة الكأس دون الدوليين، سيتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز الذي يتواجد عدد كبير من لاعبيه في المنتخب.

 

وشرح رئيس لجنة المسابقات ترتيب مباريات جدول الدوري الذي سيتوقف يوم 9 مارس المقبل، بسبب التوقف الدولي، ووقتها سيكون تم إقامة 12 أسبوعا من الدوري.

 

وأضاف: أوضحنا لـ كيروش ضغط الجدول، وتفهم الموقف، وحصل على كافة المواعيد لتنسيق الجدول، لا حلول، ولا مباريات ودية، متى سيلعب؟

 

وأكمل: "الأجندة الأفريقية هذا الموسم صعبة جدا بالتوازي مع كأس العرب وأمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم، الأندية التي ستلعب في أفريقيا سيكون الجدول صعب جدا.

 

واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبا، ولكنه سيكون أسهل من الموسم الحالي، كأس العرب مع كأس الأمم تسببا في ضغط كبير هذا الموسم، كأس العرب تسبب في إيقاف المسابقة المحلية 29 يوما، كان من الممكن لعب 7 جولات من الدوري خلال تلك الفترة. 

عامر حسين لجنة المسابقات مباراتي مصر والسنغال كأس العالم كأس مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز منتخب مصر الدوري الممتاز كارلوس كيروش وليد العطار

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