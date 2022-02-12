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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

جيف بيزوس
جيف بيزوس

بعد قرار الحكومة بهدم جزء من جسر تاريخي في هولندا من أجل يخت الملياردير «جيف بيزوس»، أطلق الآلاف من سكان روتردام دعوات لرشق اليخت الفاخر بالبيض الفاسد اعتراضا على القرار.

أثار القرار المتداول غضب سكان المدينة الساحلية في هولندا بعد أن وافق المسئولون على تفكيك جسر كونينجشافن الذي تم بناؤه عام 1878، ويعد أحد الرموز التاريخية الهامة في المدينة.

وعلى إثر القرار، توجه سكان روتردام إلى موقع فيسبوك للتعبير عن غضبهم من الاقتراح القاضي بتفكيك جزء من جسر Koningshaven لإفساح المجال أمام اليخت الفاخر لمؤسس أمازون الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار.

إذا تم تنفيذ القرار، فسيتم إزالة الجسر التاريخي الذي يشير إليه السكان المحليون باسم "De Hef"، مما دفع المستخدمون لإطلاق حدث للانتقام من الملياردير جيف بيزوس.

تم توزيع دعوات لحضور حدث على منصة التواصل الاجتماعي بواسطة Pablo Strörmann، الذي حث السكان المحليين على اتخاذ إجراءات من خلال إحضار بيض فاسد معهم لرشق يخت جيف بيزوس.

سجل أكثر من 3000 مواطن محلي أنهم سيحضرون الحدث بعنوان "إلقاء البيض على اليخت الفاخر لـ جيف بيزوس"، بينما قال سجل 10000 آخرون أنهم مهتمون".

يعود تاريخ جسر كونينجشافن الأيقوني إلى عام 1878، ومع ذلك فقد قصفه النازيون في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية وأعيد ترميمه لاحقًا.

ورغم أن عمدة روتردام قد نفى اتخاذ قرار نهائي بشأن الجسر، ويبدو أن مجلس المدينة قد وعد السكان المحليين بعدم العبث بالهيكل بعد إجراء الإصلاحات في عام 2017.

ومع ذلك، تم تداول أنباء عن إنشاء حوض بناء اليخت الفاخر وعلى المجلس المحلي إزالة الجزء المركزي من الجسر.

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