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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان جرجا يشكون من عمود كهرباء مائل على عمارة يهدد بحدوث كارثة

صدى البلد

ارسل القارئ مايكل نبيل  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود عمود  كهرباء مائل على منزله.

وقال نبيل في شكواه:  استغاثة عاجلة قبل وقوع حادث الي مدير شركة الكهرباء بجرجا فى سوهاج من وجود عمود كهرباء مائل على احد البيوت وهو يقع امام ملاهى فرغل بالشونة البحرية شارع عبد المجيد مصطفى.

وطالب القارىء اتخاذ ما يلزم قبل وقوع العمود على احد المواطنين الماره من اطفال ورجال وسيدات او سيارات أو على المنزل ويتسبب في كارثة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين جرجا سوهاج ملاهى فرغل الشونة البحرية

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