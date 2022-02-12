سكان جرجا يشكون من عمود كهرباء مائل على عمارة يهدد بحدوث كارثة

ارسل القارئ مايكل نبيل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود عمود كهرباء مائل على منزله.

وقال نبيل في شكواه: استغاثة عاجلة قبل وقوع حادث الي مدير شركة الكهرباء بجرجا فى سوهاج من وجود عمود كهرباء مائل على احد البيوت وهو يقع امام ملاهى فرغل بالشونة البحرية شارع عبد المجيد مصطفى.

وطالب القارىء اتخاذ ما يلزم قبل وقوع العمود على احد المواطنين الماره من اطفال ورجال وسيدات او سيارات أو على المنزل ويتسبب في كارثة.



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