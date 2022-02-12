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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 2- 2022

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم السبت 12- 2- 2022. 

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 686 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 800 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 914 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6400 جنيها.

في سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

 وعن أسعار الذهب اليوم، السبت، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى متوسط سعر المصنعية والدمغة

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