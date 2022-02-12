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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إصدار أكثر من 405 آلاف تصريح للعمرة والصلاة في الحرمين

العمرة
العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن إجمالي التصاريح التي أصدرتها أمس، الجمعة، للصلاة والعمرة في المسجد الحرام، بلغ أكثر من 405 آلاف تصريح، وفي المسجد النبوي نحو 12 ألف تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار أكثر من 260 ألف تصريح للصلاة في المسجد الحرام أمس، إضافةً إلى أكثر من 145 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة، فيما شملت تصاريح المسجد النبوي نحو 8 آلاف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة، ونحو 4 آلاف لزيارة قبر الرسول.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لإصدار التصاريح بلغ نحو 80 ألف تصريح للصلاة، وأكثر من 63 ألفًا للعمرة في المسجد الحرام، فيما بلغ المتوسط اليومي لتصاريح المسجد النبوي نحو 4 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول، ونحو 8 آلاف تصريح أخرى للصلاة في الروضة الشريفة.

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