مسؤول عراقي: مقتنيات صدام حسين لا تقدر بثمن

كشف وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق ضياء الخيون، عن مفاجأة بشأن حجم مقتنيات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي عثرت عليها القوات الأمريكية وقامت بجردها في حضوره.

وقال الخيون خلال لقائه مع برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، أن الأمريكيين وضعوا جرداً بـ 960 غرضاً من مقتنيات صدام حسين وعائلته من بينها ساعات وألماس.

ولفت إلى أن تلك المقتنيات لم تكن ضخمة أو مهولة وكانت فقط عقود ألماس لزوجة صدام حسين كُتب عليها "لا تقدر بثمن"، وساعات ماركة "رولكس" كُتب عليها "صنعت خصيصاً لصدام حسين" و"صنعت خصيصاً لأم عدي".

ونوه إلى أن الأمريكيين عثروا في منزل عدي صدام حسين على أموال تبلغ 120 مليون دولار، مبيناً أنه لا يعرف أين ذهبت تلك الأموال وفي أي شيء تم إنفاقها.