عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمبيعات تصل إلى 82.3 مليار جنيه.. مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدواء|انفوجراف

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول * تكثف مصر جهود التصنيع المحلي للدواء".

 

وأوضح الانفوجراف أن هذا جاء بعد توقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري.

 

حيث يُتـوقع أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026. ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و١١٢.٦ مليار جنيه مصري في ٢٠٢٦.  


هذا وقد افتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.


ومن ثم، يُتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في ٢٠٢٢، و5% في 2023، و5.8% في 2026. وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

IMG-20220212-WA0021
IMG-20220212-WA0021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

ترشيحاتنا

3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

خصخصة القمر.. اقتصاديون: تأجير الفضاء يقضي على الفقر في الأرض

انتظارا لموافقة الكونجرس.. انفوجراف| تعرف على اشتراطات دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكى بنظام GSP

وزير المالية: بحث ضخ استثمارات جديدة فى إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية

انطلاق المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف

تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة حسن راتب وعلاء حسنين في «الآثار الكبرى»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ