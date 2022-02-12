موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السعودى والقنوات الناقلة

يواجه فريق الأهلي منافسه الهلال السعودي اليوم، السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال

وتقام مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ssc داخل السعودية او عبر تطبيق ابو ظبي الرياضية داخل مصر والإمارات والكويت.

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الهلال السعودي في مباراة اليوم، وتحقيق برونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق للمارد الأحمر حصد المركز الثالث مرتين (2006-2020).

على جانب آخر يحاول فريق الهلال السعودى تحقيق برونزية كاس العالم للمرة الاولى في تاريخه

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة أمام الهلال في مباراة اليوم، أبرزها محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف للإصابة، ومحمد الشناوي بسبب إصابة العضلة الضامة.