حلم اللقب الأول .. تشيلسي يواجه بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره بالميراس البرازيلي، اليوم السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

ويسعى تشيلسي بقيادة نجمه المغربي حكيم زياش لتحقيق الفوز على بالميراس في مباراة الليلة، والتتويج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لفريق تشيلسي التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2012، لكنه خسر أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف دون رد.

يذكر أن تشيلسي تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد فوز صعب على الهلال السعودي بهدف دون رد، سجله روميلو لوكاكو، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء الماضي.

على الجانب الآخر، يحلم فريق بالميراس الذي تأهل للنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في تحقيق مفاجأة بخطف الفوز من البلوز.

كان فريق بالميراس فاز على الأهلي بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي، الأربعاء الماضي.

ويلتقي اليوم أيضا في بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي مع الهلال السعودي، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.