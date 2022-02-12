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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اعتقال المسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيال وخطف في ميسان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم "السبت"، اعتقال المسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيال وخطف في ميسان.   

وذكرت الخلية في بيان لها أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".  

 وأضافت أنه "مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 ارهاب".  

 فيما أشارت إلى أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

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