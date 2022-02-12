فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا يحكي الكواليس:بنبقى مبسوطين لما بنعمل كده

حل فريق “صناع السعادة” على السوشيال ميديا، ضيوفاً مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، وتحدثوا عن مشوارهم في توزيع الهدايا على الناس في الشوارع.

قال عمار أشرف، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "الإنتاج"، إنه بدأ المشوار بتوزيع الهدايا على الناس في الشوارع وتصويرهم، معقباً: "بدأت بعدها أوزع فوانيس رمضان على الناس، وعجبت الناس كلها رغم إنها كانت صدفة، فقررت أستمر فيه وأطور منه".

وأضاف عمار أشرف قائلاً: "أي حد كان بيقولي عايز أنزل معاك، كنت بنزله ومبقولش لحد لأ .. لأن سهل إن أي حد ينزل معايا ولكن صعب أي حد يكمل".

وتابع عمار أشرف: "فيه ناس بتقول إن احنا بناخد فلوس من السوشيال ميديا، وإن حد بيدعمنا .. لكن إحنا محدش بيدعمنا بجنيه ومبيجلناش أصلاً أرباح من السوشيال ميديا .. الأرباح اللي بتيجي يادوب بتكفي مصاريفنا".

وعقب قائلاً: "إحنا مش بنستفيد حاجة غير إن إحنا بنكون فرحانين لأن المرة اللي بننزل فيها بتكلفنا 300 أو 400 جنيه، وكل واحد بيدفع 30 جنيه، وبيخلص اليوم وبنكون مبسوطين".

وأكد عبد الله، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا، أنه من يقوم بوضع الفكرة لهم، ويكتبها، معقباً: "الواحد بيروح يلعب كورة علشان هو حابب ده، واحنا بردو لما بنروح نوزع هدايا على الناس بنكون حابين ده وعايزين نعمل كده لأننا بنبقى مبسوطين بـ ده".

ونوه محمد فارس، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "المُنفذ الكوميدي لهم"، إلى أنه يحب التمثيل قائلاً: "بحب التمثيل لدرجة إني كنت ممكن أدفع فلوس من جيبي عشان أظهر في أي حاجة على التلفزيون، لأني عايز أتشهر وكل الناس تشوفني".

وأوضح عمار، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "الذي يقوم بقسم المونتاج لهم"، أن المجهود الأكبر يكون عليه، معقباً: "المونتاج أصعب لأنه بياخد وقت أكتر من التصوير، وحبينا الموضوع أكتر لما بقى يعجب الناس".