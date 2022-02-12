عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا يحكي الكواليس:بنبقى مبسوطين لما بنعمل كده

فريق صناع السعادة
فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا

حل فريق “صناع السعادة” على السوشيال ميديا، ضيوفاً مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، وتحدثوا عن مشوارهم في توزيع الهدايا على الناس في الشوارع. 

قال عمار أشرف، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "الإنتاج"، إنه بدأ المشوار بتوزيع الهدايا على الناس في الشوارع وتصويرهم، معقباً: "بدأت بعدها أوزع فوانيس رمضان على الناس، وعجبت الناس كلها رغم إنها كانت صدفة، فقررت أستمر فيه وأطور منه".

وأضاف عمار أشرف قائلاً: "أي حد كان بيقولي عايز أنزل معاك، كنت بنزله ومبقولش لحد لأ .. لأن سهل إن أي حد ينزل معايا ولكن صعب أي حد يكمل".

وتابع عمار أشرف: "فيه ناس بتقول إن احنا بناخد فلوس من السوشيال ميديا، وإن حد بيدعمنا .. لكن إحنا محدش بيدعمنا بجنيه ومبيجلناش أصلاً أرباح من السوشيال ميديا .. الأرباح اللي بتيجي يادوب بتكفي مصاريفنا".

وعقب قائلاً: "إحنا مش بنستفيد حاجة غير إن إحنا بنكون فرحانين لأن المرة اللي بننزل فيها بتكلفنا 300 أو 400 جنيه، وكل واحد بيدفع 30 جنيه، وبيخلص اليوم وبنكون مبسوطين".

وأكد عبد الله، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا، أنه من يقوم بوضع الفكرة لهم، ويكتبها، معقباً: "الواحد بيروح يلعب كورة علشان هو حابب ده، واحنا بردو لما بنروح نوزع هدايا على الناس بنكون حابين ده وعايزين نعمل كده لأننا بنبقى مبسوطين بـ ده".

ونوه محمد فارس، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "المُنفذ الكوميدي لهم"، إلى أنه يحب التمثيل قائلاً: "بحب التمثيل لدرجة إني كنت ممكن أدفع فلوس من جيبي عشان أظهر في أي حاجة على التلفزيون، لأني عايز أتشهر وكل الناس تشوفني".

وأوضح عمار، أحد فريق صناع السعادة على السوشيال ميديا "الذي يقوم بقسم المونتاج لهم"، أن المجهود الأكبر يكون عليه، معقباً: "المونتاج أصعب لأنه بياخد وقت أكتر من التصوير، وحبينا الموضوع أكتر لما بقى يعجب الناس".

فريق صناع السعادة السوشيال ميديا برنامج صباح البلد فضائية صدى البلد توزيع الهدايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

استشاري أوبئة: لقاحات كورونا لا تؤثر على قدرة المرأة الانجابية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

موضوعات متعلقة

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

فضل الصبر على أذى الخلق .. وأفضل دعاء لراحة القلب

أفضل الأدعية الدينية القصيرة ..تنفعك في الدنيا والآخرة

السيسي رجل الملفات الشائكة|كيف تعامل الرئيس مع الإصلاح الاقتصادي والبناء المخالف والدعم؟

4 أمور تفرج همك وتفتح الأبواب المغلقة .. الإفتاء توضح

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

من أرض السلام | منتدى شباب العالم يستعد للانطلاق.. رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع.. وفرصة التواصل مع صانعي القرار والمُفكّرين.. صور

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

مزاد جديد لسيارات ميناء الإسكندرية والدخيلة .. تفاصيل

لشهر يناير.. تعرف على أعداد السيارات الجديدة المرخصة في الشارع المصرى

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 12 فبراير 2022

رئيس البرلمان العربي: قضية المواطنة لاتقل أهمية عن السلم المجتمعي وقبول ثقافة الآخر

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مصر بقيادة الرئيس السيسي المجاهد تشهد تطوراً وازدهاراً ونماءً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديو جراف.. حمو بيكا على الهواء: نقابة الموسيقيين عايزة مني إيه

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ