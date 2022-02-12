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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للوافدين من المحافظات.. رئيس مياه القاهرة: تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمة الوايلي

صدى البلد

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، خلال زيارته لمركز خدمة العملاء الالكترونى بالوايلى ، أن الشركة تسعى لتطبيق جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطن من خلال تحديث مراكز خدمة العملاء التى يمكنها استقبال شكاوى وتقديم خدمات الاستعلام عن  الفاتورة ودفعها او معرفة الاستهلاك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أنه انطلاقا من توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتسهيل الخدمات للمواطنين، فقد حرصت الشركة على توفير جميع الخدمات للمواطنين الوافدين للقاهرة من المحافظات الاخرى وخصصت الشركة من خلال الماكينات الالكترونية الموجودة بمركز خدمة العملاء بالوايلى نموذج يمكن  للمواطن من محافظة أخرى الاستفادة بنفس الخدمات من خلال التعاون مع شركات المياه الأخرى  ويمكن للمواطن الدخول عليها واختيار خدمات شركة المياه التابع لها.  

وأوضح أن شركة مياه القاهرة بدأت فى تطبيق استخدام التكنولوجيا الحديث لتقديم جميع الخدمات بمركز خدمة الوايلى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية ويمكن لأى مواطن دفع الفواتير والاستعلام عن الاستهلاك وتقديم الشكاوى وعمل حبس مياه.  

وذكر أن مركز خدمة العملاء بالوايلى سوف يكون جاهز خلال ايام للافتتاح واستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة لهم بعد اضافة خدمة الدفع من خلال الفيزا كارات بعد الاستعلام على الفاتورة والمواطن يمكنه الدخول الى مركز خدمة العملاء وسحب رقم والانتظار حتى الدخول الى الماكينة وبمجرد ادخال رقم الاشتراك او الرقم القومي تظهر له كافة البيانات من بداية الاستهلاك ودفع الفاتورة او تقديم شكوى او استفسار ويتم الرد على المواطن خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه من أجل سكان المحافظات الأخرى تقوم الشركة حاليا بتفعيل البرنامج مع جميع الشركات حتى يمكن للمواطن المتواجد بالقاهرة من المحافظات الاخرى الاستفادة من هذه الخدمات ودفع الفواتير او تقديم شكوى او استفسار.

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