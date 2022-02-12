الخارجية الروسية: بيانات الغرب حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن بيانات وسائل الإعلام الغربية حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا في يناير كاذبة.

وأكدت روسيا أنها أدخلت بعض التعديلات على تواجدها الدبلوماسي في أوكرانيا، تحسبا لاستفزازات محتملة، وأن سفارة موسكو وقنصلياتها في هذا البلد ستستمر في أداء مهامها الرئيسية.

واعترف لافروف بأن روسيا قد تتخذ قرارا بشأن الإجلاء المؤقت للموظفين غير الأساسيين في المؤسسات الدبلوماسية من البعثة الدبلوماسية.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا عن خطط لإجلاء جزء من موظفي سفارتها على خلفية المخاوف من غزو روسي وشيك تنفيه موسكو.