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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرضا مفتاح النعم.. نسرين طافش تنصح جمهورها عبر "إنستجرام"

صدى البلد

شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش، جمهورها بنصيحة عن الرضا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت نسرين: “الرضا مفتاح النعم..والشكر سر دوامها وازديادها..صباح الرضا تنفس بعمق و اذكر خمس نعم تشكر الله عليها !”.

 

يذكر أن نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”. 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

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