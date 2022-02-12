خبير تطوير حضاري: أكثر من مليون و800 ألف شقة مغلقة في مصر

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن مصر تهدف لإحداث تطور عمراني حقيقي والحفاظ على أرواح المواطنين وذلك من خلال فتح ملف الإيجارات القديمة، منوها إلى أن هناك أكثر من مليون و800 شقة مغلقة في مصر من أصل 5 مليون شقة مابين سكني وتجاري.

وأضاف " حسان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" والمُذاع على فضائية "تن" ، أن جزء كبير من هذه العقارات لم يتم عمل كافة الصيانات لها وبالتالي جزء منها يجب إزالته نتيجة الإهمال والفجوة التي حدثت بين المالك والمستأجر على مدار السنين الماضية بالإضافة إلى تشابك عدد من القوانين.

وأوضح خبير التطوير الحضاري، أن الدولة قررت حل المشكلة بشكل جزئي وبدأت بالأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أن الجزء السكني به عدد من المشاكل والبرلمان بالتعاون مع مجلس الوزراء يعمل على وضع حلول لهده الأزمة وهذا بدوره يعمل على فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة وهو ملف الإيجارات القديمة، وذلك من خلال اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة ورؤساء اللجان النوعية المعنيين بهذا الملف بمجلس النواب، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.

وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.

وفي هذا الصدد، قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعاون الحكومة مع النواب لفتح ملف الايجار القديم يعيد التوازن مرة أخرى بين المالك والمستأجر فتعتبر خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها.

وأكد “عزت” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن اللجنة سوف تقوم بجهود كبيرة مع الحكومة من أجل الخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن المصرى الاستماع الى جميع الاطراف من ملاك ومستأجرين مما يجعل اللجنة قادرة على اتخاذ خطوات جادة ترضى جميع الأطراف.

تحويل العقد الدائم

واشار النائب، الى أن الحكومة سوف تقدم تشريع جديد للنواب للنظر فيه، مؤكدًا أن من أبرز الحلول التى سوف تطرح تحويل العقد الدائم لعقد جديد بمعنى ان يكون هناك فترة انتقالية وليست دائمة له وقت ومدة محددة يلزم كلا من المالك والمستأجر.

ولفت النائب الى أنه الى الان لا توجد احصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة قائلا:" عقود الإيجار القديمة بها ظلم بين علي المالك وحين تم تطبيق القانون كانت البلاد تشهد ظروف استثنائية ولكن الان مصر تشهد تطورات مع بداية جمهورية جديدة لا يصح ان يكون إيجار العقارات 100 جنيه والوحدة الواحدة 5 جنيهات فقط.







خبير تطوير حضاري: أكثر من مليون و800 شقة مغلقة في مصر والدولة ستنهي فجوة الإيجارات القديمة - YouTube