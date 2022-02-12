مدير منتخب مصر لسلاح السيف: ممارسة اللعبة في مصر قليلة بسبب أدواتها الغالية

تحدث شريف البكري المدير الفني للمنتخب الوطني لسلاح السيف، عن أهم الإمكانيات التي تتوفر في لاعبي السلاح، موضحًا: "التوافق العضلي العصبي أمر مهم للغاية، والأمر يعتمد على لحظات وثوانٍ قليلة".

وأضاف البكري خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "لا يشترط أن يكون اللاعب طويلا، لكن يجب أن يكون قادرا على استغلال إمكانياته في الوقت المناسب، وحتى لو كان الأقصر طولا يمكنه تعويض هذا الأمر بأشياء أخرى".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني لسلاح السيف، أن قاعدة ممارسة اللعبة في مصر قليلة لأن أدواتهم غالية الثمن، لكن في الآونة الأخيرة بدأ تصنيع بعضها في مصر، بالإضافة إلى استيرادها من دول أخرى بخلاف الدول الأوروبية بأسعار أقل، وهو ما رفع معدلات انتشار اللعبة، مشددًا على أن اللعبة تشهد في فترة كبيرة جدا، وهو ما سيشجع المزيد من الرياضيين على ممارسة اللعبة.