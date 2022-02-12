أحمد فتحي:العرض المسرحي «كنز الدنيا» يؤكد قدرة ذوي الهمم على فعل المستحيل

حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، على حضور حفل افتتاح العرض المسرحي "كنز الدنيا"، الذي يخوض بطولتها عدد من الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

وأعرب فتحي، في تصريحات له اليوم، السبت، عن سعادته بدعوة وزارة التضامن له لحضور هذا العرض المسرحي الرائع الذي يتم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي.

وأشاد بمجهود الفنان أشرف عبد الباقي، مخرج المسرحية، الذي أصبح له دور كبير في الفترة الأخيرة في اكتشاف كوكبة من النجوم، كما أنه حقق انتعاشة مسرحية في مصر والوطن العربي.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا العرض المسرحي يعد العرض الأول من نوعه الذي يقوم ببطولته عدد من الأطفال والشباب من ذوي الهمم، كما أنه يبعث برسالة أن ذوى الهمم لديهم القدرة على فعل المستحيل، وأنهم أصحاب عزيمة قوية.