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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التعاون الدولي" تُشارك في إطلاق تشغيل أول سوق للجملة في العالم بالطاقة الشمسية

صدى البلد

شاركت وزارة التعاون الدولي في حفل إطلاق تشغيل أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية ضمن مشروع MAIA-TAQA الممول من الاتحاد الاوروبي فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med، وحضر الافتتاح السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي نيابة عنها.

ويتضمن المشروع وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 كيلو-وات وهو كافي لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل ومرتبط بالشبكة الموحدة ليقوم ببيع فائض الطاقة المولدة مما يزيد من اقتصاديات التشغيل وعند تكراره في الأسواق المثيلة سيساعد في خفض الأسعار.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق بين مصر وشركاء التنمية ممثلين في هذا المشروع، في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروع MAIA-TAQA، معبرة عن سعادتها بافتتاح المشروع الذي يعد خطوة نحو تنفيذ رؤية الدولة للطاقة المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يعكس أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف لدعم تنفيذ هذه الخطط حيث يعد المشروع نتاجًا للتعاون الوثيق بين الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل دعم أولويات الدولة التنموية.

ولفتت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تُكثف العمل المشترك مع كافة الشركاء في ظل استعداد مصر لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر التغيرات المناخية UN COP27 نهاية العام الجاري، لدعم جهود الدولة في هذا الصدد والترويج لقصص مصر التنموية .

وأوضحت أن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت والتزمت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والتقني الذي يتم توفيره من شركاء التنمية.

وأضافت أنه في عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدفع الجهود والخطط الطموحة التي تعمل مصر على تنفيذها للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وفي سياق متصل أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٢٣٠ مليون دولار لقطاع البيئة لتعزيز العمل المناخي في مصر.

وضمن فعاليات الاطلاق تم توقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في اطار مشروع SOLE الممول من نفس البرنامج بين احمد الوكيل رئيس الغرفة والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.

وشارك في حفل الإطلاق وزير التموين والتجارة الداخلية د. على مصيلحى، ووزير التجارة والصناعة د. نفين جامع، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسفير الاتحاد الاوروبى كريستيان بيرجر ، ورئيس غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض أحمد الوكيل.

الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الصناعة القطاع الخاص التجارة والصناعة

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