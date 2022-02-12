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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية واحدة من الديربيات العربية التي ينتظرها عشاق الفريقين في شتى أنحاء الوطن العربي، وسينتظر الملايين من العرب المواجهة المرتقبة.

ويقدم موقع صدى البلد للقراء تغطية حية وبث مباشر مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية المقام حاليا في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ssc داخل السعودية او عبر تطبيق ابو ظبي الرياضية داخل مصر والإمارات والكويت.

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الهلال السعودي في مباراة اليوم، وتحقيق برونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق للمارد الأحمر حصد المركز الثالث مرتين (2006-2020).

على جانب آخر يحاول فريق الهلال السعودى  تحقيق برونزية كاس العالم للمرة الاولى في تاريخه.

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

غيابات الأهلي أمام الهلال

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة أمام الهلال في مباراة اليوم، أبرزها محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف للإيقاف، ومحمد الشناوي بسبب إصابة العضلة الضامة.

نقاط القوة والضعف للأهلي والهلال

نقاط القوة  لفريق الهلال تتمركز نحو خط الهجوم الناري بوجود موسي ماريجا والنيجيري إيجالو وبيريرا وسالم الدوسري وبيريرا، حيث يلعب فريق الهلال بضغط عالي على خطوط الدفاعات لفريق المنافس كما فعل أمام الجزيرة وتشيلسي.

يستغل الهلال قدرات لاعبيه الفردية في الخط الامامي علي وجه الخصوص لتسجيل الاهداف مثل سالم الدوسري وبيريرا.

نقطة قوة الهلال تكمن في الجهة اليسرى بقيادة سالم الدوسري وناصر الشهراني.

نقطة الضعف الوحيدة مدافع الهلال علي البليهي بسبب تهوره وغياب التركيز عنه.

أما بالنسبة للاهلي فإن المشكلة تكمن في سوء تمركز خط الدفاع وإضاعة الفرص السهلة.

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في الثانية عشرة والربع ظهر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لمراجعة  التعليمات الفنية، والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.
وكان الفريق قد تناول وجبة الغداء قبل انطلاق المحاضرة، ويستعد للذهاب لملعب المباراة.

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال


تشكيل الأهلي المتوقع امام الهلال

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

الهجوم أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال

تشكيل الهلال أمام الأهلي

أعلن ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي المقرر لها  اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ودفع جارديم بالقوة الضاربة لفريق الهلال في مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

محمد العويس - سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - متعب المفرج - ياسر الشهراني- جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريا كاريلو- ماثيوس بيريرا- سالم الدوسري موسى ماريجا.

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال

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بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

تعديل طفيف.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية

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