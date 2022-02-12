متحدث الصحة: نمتلك لقاحات كورونا تكفى لتطعيم 53 مليون مواطن

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن امتلاك مصر لقاحات كورونا تكفى لـ تطعيم 53 مليون مواطن، وذلك بخلاف سلسلة الإمدادات المتوقعة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن وزارة الصحة بدأت فى البداية بمراكز تطعيم لقاح ثابتة بإجمالى 300 مركز، ثم ارتفع عددها ووصلت لـ 1000 مركز ثم الانتقال لأماكن لقاحات مختلفة والتحرك لمراكز الشباب، ومحطات المترو، وأماكن التجمعات، بالإضافة للتحرك لفرق متحركة لطرق الأبواب.

ونوه حسام عبد الغفار إلى أنه يجب التفريق بشأن آلية عمل اللقاحات، وعمل العقاقير والأدوية، خاصة أن اللقاح هو تدريب للجهاز المناعى يقوم بها الجسم والاستعداد جيدا فى حالة إصابته بالفيروس.

