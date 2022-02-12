عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. مكافحة الأمراض يوصي بفرض إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

صدى البلد

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية.

ووجه المركز بالاستمرار في حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل المراكز الثابتة، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

ودعا المركز إلى استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برامج مكافحة العدوى بمراكز العزل، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

صحيفة إماراتية: ليبيا تعيش أزمات تحول دون التوافق بين مكوناتها السياسية والعسكرية

ليبيا تتصدر المشهد دائما ..3 قمم تجمع السيسي وماكرون في 9 شهور

المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا مراكز العزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعى لاتحاد السلة بسبب الزمالك

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

ترشيحاتنا

تطبق 15 فبراير.. 100 ألف جنيه غرامة عدم تنفيذ الفاتورة الإلكترونية

الصناعات الغذائية: جار الانتهاء من مسودة المواصفة القياسية المصرية لتمور المجدول

مخاوف الغزو الروسي.. الحكومة الأوكرانية تحث مواطنيها على التزام الهدوء

وزيرة الخارجية الألمانية: القاهرة مدينة تنبض بالحياة وأبهرتني في أول خطوة لي على أرضها

المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

رئيس البرلمان العربي: تعزيز المواطنة قضية أمن وطني وقومي بالدرجة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

طقس الأسبوع.. الأرصاد:استقرار الأحوال الجوية وبرودة شديدة ليلا تصل إلى الصقيع.. خاص

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ