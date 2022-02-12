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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إشادة الجمهور بدورها.. ندى موسى توجه رسالة لمتابعي"البحث عن علا"

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى موسى، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية علي موقع  "إنستجرام".

واستعادت ندى موسى، كواليس تصوير "البحث عن علا"، وعلقت قائلة"شكرا وممتنة لكل المشاعر والاراء اللي وصلتني سواء بشكل شخصي أو من خلال السوشيال ميديا على شخصية نسرين أو (رضا) وسعيدة وفرحانة بتفاعلكم مع مسلسل البحث عن علا لأن إحنا بننجح بيكم وبحبكم ودعمكم لينا، ومبسوطة جدًا جدًا بمشاركتي في عمل هادف وحقيقي ولذيذ وقريب من القلب البحث عن علا وإني أكون مع نجوم بحبهم سواء أمام أو خلف الكاميرا".

وأضافت ندى موسى: "بشكر كل شخص اشتغل بحب وبقلب واهتم بكل تفصيلة علشان تطلع النتيجه بالشكل ده في النهاية، اتعلمت واتاكدت ان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب.. حالة الحب اللي شفتوها على الشاشة كانت نفسها موجودة خلف الكاميرا وفي الكواليس وساهمت بشكل كبير في نجاح العمل لأن مكنش عندنا أي هدف غير إننا نبسطكم ونقدملكم عمل تحبوه، وكانت طبعا في وش المدفع حبيبتكم وبنتكم (عُلا)".

وعلقت ندى موسى: "هند صبري فاكرة قلقك وتوترك واهتمامك بكل تفصيله..علشان تطلع كل حاجه حقيقية وقريبة.. فاكرة استمتعنا ولعبنا ....واني كنت بستني أروح التصوير، شكرا هادي الباجوري على التجربة الممتعة بكل تفاصيلها وفريق الإخراج وشكرا لكل الممثلين أصدقائي وفريق الكتابة والتصوير والإنتاج والملابس والمزيكا والديكور وكل حد شارك في العمل بشكل عام، شكرا...شكرا من قلبي..فخوره اني جزء من (البحث عن علا)".

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