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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 6 مزايا جديدة لـ "واتساب" على أندرويد.. تهديد خطير يهدد ملايين أجهزة ويندوز 10

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

6 مزايا مهمة قادمة إلى "واتساب" على أندرويد.. عليك معرفتها

يختبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، العديد من الميزات والتغييرات الرائعة التي ينتظرها أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، مواصلا بذلك تطوير سلسلة التحديثات المستمرة التي تتضمن إضافات قوية وتحسينات موسعة على ميزات الخدمة التي يقدمها لإصداراته على أنظمة Android و iOS وأنظمة سطح المكتب و الويب.

 

مقارنة بين سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا وآيفون 13 بروماكس.. من الأفضل؟

كشفت شركة سامسونج عن الجيل الجديد من هواتفها الرائدة Galaxy S22، والتي تنطلق كمنافس لسلسلة آبل الرئيسية آيفون 13، حيث تعد أجهزة الشركتان من أكثر الهواتف تميزا لعام 2022، وهناك صعوبة لمعرفة أيهما أفضل.

 

تعرف علي كل ما يتعلق بـ رامات اللاب توب قبل ترقية حاسوبك

قبل أن تفكر في ترقية حاسوبك المحمول يجب أن تعرف علي كل ما يتعلق برامات اللاب توب؟، حيث تعد الرامات أو ذاكرة الوصول العشوائى أحد أبرز المكونات المهمة في أجهزة الكمبيوتر، حيث تساعدك على تشغيل الكثير من البرامج فى وقت واحد وأنجاز المهام الخاصة بك بسهولة وسرعة، إلى جانب تحسين وتسريع أداء اللاب توب، وفيما يلى تعرف علي كل ما يتعلق برامات اللاب توب.

 

شركة برمجيات صناعية تعرض احدث الحلول لرصد الانبعاثات في (إيجبس 2022)

أعلنت شركة أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، عن مشاركتها في فعاليات معرض بترول مصر (إيجبس 2022)، والذي يقام بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، وإلى جانب شريكها الاستراتيجي شنايدر إلكتريك.

 

تحذير الملايين من مستخدمي ويندوز 10.. تهديد خطير يهاجم أجهزة الكمبيوتر

وضع مستخدمو ويندوز 10 في حالة تأهب قصوى بعد أن اكتشف الباحثون تهديدا جديدا يستخدم تكتيك تحديث متستر لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر.

 

فيفو تغزو الأسواق العالمية بأقوى هواتف أندرويد

تستعد شركة فيفو vivo، لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الأحدث iQOO 9 بالأسواق العالمية، حيث ستقدم العلامة التجارية الصينية إصداراتها الرائدة بعد أسبوعين من الآن، في يوم 23  فبراير.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد أندرويد سامسونج

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