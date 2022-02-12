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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يتغزل في الأهلي عقب ثلاثية الهلال: الحكاية في شخصية الأحمر

صدى البلد

أشاد حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي، بفريق الأهلي عقب تقدمه بثلاثية على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "هذا أجمل أشواط الأهلي في كأس العالم للأندية .. الحكاية مش أن الأهلي بمن حضر وإنما شخصية الأهلي حين تظهر من الدقيقة الأولي أمام الهلال الذي يضم العديد من النجوم .. فسجل ٣ أهداف واستغل طرد لاعبين من الهلال ليفرض سيطرته الكاملة".
 

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي، على منافسه الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد من اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي  في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

 

وفي الدقيقة 28 طرد الحكم محمد كانو قائد فريق الهلال السعودي، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث بعد مراوغة دفاعات الزعيم .


 

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: على معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

 

تشكيل الهلال السعودي
محمد العويس - سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - متعب المفرج - ياسر الشهراني- جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريا كاريلو- ماثيوس بيريرا- سالم الدوسري موسى ماريجا

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