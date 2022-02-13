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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها اليوم

الدكتور محمد جزر
الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة إجتماعات عقدتها اللجنة، وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الاوقاف بحضور الدكتور مختار جمعه، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنه في اجتماعها، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر،  غدا الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن  التضرر من توقف العمل بمبني الرمد بمستشفي قنا.

لجنة الصحة الزيادة السكانية حقوق الإنسان وزارة الأوقاف وزير الشباب التضامن الاجتماعي

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