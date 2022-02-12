بعد تسجيل الاهلي ثلاثية.. شوبير: روح الفانلة الحمرا

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على تقدم النادي الأهلي، على منافسه الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وكتب شوبير “روح الفانلة الحمرا”.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي، على منافسه الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد من اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.