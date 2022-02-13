الحكومة : تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلي لتصل إلى 91.6% ..ونواب يؤكدون : تنمية الصادرات وخفض الاستيراد من أهم الحلول و تحسين معيشة المواطن أبرز الفوائد ..ونسعي لنجاح غير مسبوق بهذ الملف

برلماني : تحسُن ملحوظ في انخفاض الدين العام واستمرارية تقليل الاقتراض ضرورة

برلماني: تحجيم الزيادة في مديونية الناتج المحلي أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

برلماني : جهود الحكومة في خفض الدين العام من أجل تحسين معيشة المواطن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة.

وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.

وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.

وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2% سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.

وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.

كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في ملف الدين العام وتحجيم الزيادة بشكل مستمر، موضحين أهم مزايا الإنخفاض وما الوسائل التي تتبعها الحكومة لإحداث نجاحا غير مسبوق بهذا الملف.

بداية،قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الإقتصاد المصري تم تصنيفه ضمن أقوي 10 إقتصاديات عالميا وهذا وفقا لتقارير مؤسسات دولية معترف بها حيث أشادت بأداءه العالي خلال جائحة كورونا مقابل دول أخري انهارت أمام الأزمة ولم تتحملها.

و أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة بالفترة الراهنة تستهدف تحجيم نسبة المديونية من الإنتاج المحلي لـ 91.6 % حيث يعتبر هذا التوجه أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي وخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معقبا " منذ تولي الرئيس السيسي والحكومة وضعت ملف الديون بأولوياتها وبالفعل تسير بخطي ثابته فيه".

و لفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن مؤشرات النمو الإقتصادي دليل قاطع علي المشككين في جهود وقدرة الدولة في تحقيق أعلي معدلات التنمية، مشيدا بإنخفاض معدلات التضخم والبطالة مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوه عضو مجلس النواب، عن مساعي القيادة السياسية في تقليل نسبة الإقتراض بشكل ملحوظ سواء بشكل داخلي أو خارجي مما يدعم ذلك الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أستقرار الوضع الإقتصادي من مختلف الجوانب والذي يهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن هناك تحسن ملحوظ في إنخفاض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي للدولة حيث نجم ذلك عن طريق الجهود الواسعة للحكومة في هذا الملف بإعتبار خفض الديون بأقصي نسبة ممكنة هدف منشود للقيادة السياسية.

و أضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن العمل علي تنمية الصادرات المصرية أحد أهم الوسائل التي تعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ومن ثم خفض فاتورة الإستيراد وبالتالي ينعكس ذلك بتوفير مبالغ مالية طائلة مما يدعم الدولة في سرعة سدادها لهذه الديون.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أهمية التركيز علي استمرارية تقليل وتيرة الإقتراض ذلك الإتجاه التي تتبعه الحكومة حاليا، مؤكدا أن الدولة تسعي لإستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الإرتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي.

واختتم النائب، نأمل في تسريع الخطي في هذا الملف بما يخدم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة.

وفي سياق متصل قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في إسراع وتيرة خفض الدين العام بإعتبار هذه الملف أحد أهم الملفات التي تولي الحكومة إهتماما بالغا لها ، معقبا " شايفين عمل دءوب في هذا الأمر وقرارات حكيمة به".

و أضاف " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي بنسبة 91.6 جاء بمثابة دليل قاطع علي جهود الحكومة وخطاها الثابتة في خفض معدلات الديون من أجل الإرتقاء بمعيشة المواطن، معقبا " الدولة بتعمل كل ده عشان المواطن هو المستفيد الأول من أي تنمية وتقدم وسعي".

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن الحكومة تسلك كل الطرق لإحداث طفرة فريدة من نوعها في هذا الملف حيث تعد أبرز جهودها هي العمل علي تقليل الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية بما يدعم الميزان التجاري والموازنة العامة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : نحتاج لمزيد من الصبر كي نؤتي بثمار هذه الجهود ولذلك علي المواطنين التضافر مع الحكومة لإحداث التنمية المنشودة.