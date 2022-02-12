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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرجان يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية مونديال العالم للأندية

صدى البلد

حرص العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية علي تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالتتويج ببرونزية مونديال العالم للاندية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال محمد مرجان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "مصر التاريخ..مصر الفن والحضارة والعلم والادب..الاهلى المصرى ..موسيمانى ورجالة  مبروك".

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4 /صفر اليوم السبت في أبوظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعرض فيه الهلال لحالتي طرد.

وتقمص المدافع ياسر إبراهيم دور البطولة في فوز الأهلي، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الثامنة و18 وتكفل أحمد عبد القادر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز عمرو السولية رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 64

ولعب الهلال أغلب أوقات المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البرازيلي ماثيو بيريرا. 

محمد مرجان شركة استادات الوطنية ونديال العالم للاندية مصر التاريخ موسيمانى

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