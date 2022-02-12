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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين جامع تبحث مع الهيئة الهندسية مخطط إنشاء منطقة صناعية بالإسكندرية

صدى البلد

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة منطقة صناعية بمشروع مشارف بمحافظة الاسكندرية، عقدت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية وذلك بمقر قيادة المنطقة الشمالية بالاسكندرية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات ومقومات المنطقة الصناعية المستهدف انشاؤها ضمن المرحلة الثانية من المدينة وذلك على مساحة ۱۰۰۰ فدان.

حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس  محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار ، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

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وقالت الوزيرة إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية استكمال خطتها للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية لتخدم مختلف القطاعات الإنتاجية ، لافتة الى ان المجمعات الصناعية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة. 

وأشارت جامع الى الدور الهام الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وشددت على حرص الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومجهزة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرةً إلى أن هذه المجمعات تسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

ومن جانبه اكد اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية أن مدينة مشارف الجديدة بالعامرية بالإسكندرية ستكون مدينة متكاملة بإجمالي مساحة 1550 فدان، لافتا الي ان المرحلة الأولي منها تغطي مساحة 550 فدان وتصل طاقتها الإجمالية 60 ألف وحدة سكنية وحوالی 480 ألف متر مسطح تجاري، كما توفر إسكان بديل العشوائيات بإجمالي 40 الف وحدة سكنية، وإسكان إجتماعي بإجمالي ۲۰ ألف وحدة سكنية حيث المشروع يغطي احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط.

واضاف العزازي ان المنطقة الصناعية ستضم معارض لتسويق المنتجات بمساحة 490 فدان حيث تختص المنطقة الصناعية بمجالات الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية بالإضافة إلى منطقة إستثمارية متكاملة تضم إسكان إستثماري باجمالي ۳۰ الف وحدة سكنية ومناطق خدمية متفرقة، لافتا الي ان منطقة ال١٠٠٠ فدان تعد منطقة استثمارية وتضم ٣٠ الف وحدة سكنية استثمارية.

واوضح ان المشروع محاط بشبكة الطرق والمحاور الجديدة بغرب مدينة الإسكندرية حيث يمر أمام المشروع محور اللواء عمر سليمان القوس الشرقي والذي يربط الطريق الصحراوي بمدخل الإسكندرية مرورا بالمشروع وحتي قلب الإسكندرية ومحور التعمير.

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